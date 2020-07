Huawei P30 en P30 Pro ontvangt juni-patch; Galaxy Note 9 de update van juli

Samsung en Huawei hebben voor een paar toestellen een nieuwe update uitgerold. Er staat een update klaar voor de Huawei P30, P30 Pro en de Samsung Galaxy Note 9.

Huawei P30 / P30 Pro: update van juni

Gebruikers van de Huawei P30 en P30 Pro kunnen vanaf nu een nieuwe security-patch binnenhalen. De smartphones worden in Nederland door Huawei bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juni 2020. Dit is de op één na laatst uitgebrachte update van Google. Jan laat weten dat hij deze update heeft gedownload, en ook bij ons is de 146MB grote update te downloaden.

Zover bekend worden er verder geen veranderingen doorgevoerd bij het toestel. Overigens kan het even duren voordat de juni-update bij elke P30 beschikbaar is. Dit kan zomaar enkele dagen of duren omdat updates gefaseerd uitgerold worden.

Galaxy Note 9

Ook voor de Samsung Galaxy Note 9 is Samsung gestart met het uitrollen van een nieuwe patch. Het gaat hierbij om beveiligingsupdate juli 2020, de nieuwste update vanuit Google. Macel laat ons weten dat zijn Note 9 de update heeft gedownload. Deze update brengt verder wat optimalisaties en verbeteringen, maar geen nieuwe functies.

De update voor de Samsung Galaxy Note 9 heeft een grootte van 120,61MB en kan direct voor het toestel gedownload worden.

