Moto G51 krijgt update Android 12; Galaxy S20 FE en Note 20 september-patch

Motorola rolt een nieuwe update uit voor de Moto G51. De smartphone wordt bijgewerkt met een update naar Android 12. Een nieuwe update komt ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20 FE.

Android 12 voor Moto G51

De Moto G51 wordt vanaf nu in Nederland bijgewerkt met een nieuwe grote update. De smartphone krijgt de update naar Android 12 aangeboden. Een fijne verbetering, waar de telefoon tot nu toe op Android 11 draaide. Samen met de update naar Android 12 krijgt het toestel de beveiligingsupdate van juni aangeboden.

Dankzij Android 12 kun je verschillende verbeteringen verwachten voor de Moto G51. Dit resulteert in meer privacy-opties en instellingen, maar ook in de mogelijkheid om de interfacekleuren aan te passen aan de ingestelde achtergrond. Zo wordt alles meer één geheel. Dit wordt de Material You interface genoemd. Tevens zijn er verschillende prestatieverbeteringen doorgevoerd.

Samsung Galaxy S20 FE en Note 20

Voor de Samsung Galaxy S20 FE wordt eveneens een nieuwe update uitgerold. Dit laat Marianne aan ons weten. Haar toestel is de volgende in de rij die beveiligingsupdate september aangeboden krijgt. Met de update, die een grootte heeft van 215,73MB, worden verder stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Er zijn geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd.

We kregen verder de tip over een update voor de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. Beide modellen worden eveneens bijgewerkt met de beveiligingsupdate van september. Die update heeft een grootte van 230MB en kan vanaf nu gedownload worden voor de twee Note-modellen.

