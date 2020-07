Motorola One Action en One Vision ontvangen nieuwe beveiligingsupdate

De bezitters van twee One-toestellen van Motorola kunnen vanaf nu een nieuwe update verwachten. Gebruikers melden dat er een update klaarstaat voor de Motorola One Action en One Vision.

Motorola One Action en Vision krijgen update

Motorola heeft een breed assortiment aan vele verschillende smartphones. Onlangs werd het portfolio uitgebreid met de Moto G Pro en de Moto G 5G Plus. Echter gaat het bedrijf nog steeds door met het verspreiden van updates voor eerder uitgebrachte toestellen. Nu is dat ook het geval. Voor een aantal Moto-toestellen staat een nieuwe security-patch klaar.

Gebruikers van de Motorola One Action laten weten dat zij beveiligingsupdate juli 2020 hebben mogen installeren op hun toestel. Dit is tevens de meest recent uitgebrachte security-patch door Google. Voor de Motorola One Vision staat een andere update klaar. Dit toestel wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate juni 2020.

Zodra deze update voor je toestel beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Eventueel kun je via het menu met instellingen ook handmatig checken of je de update binnen kunt halen.

