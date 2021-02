Motorola loopt lekker achter: Motorola One Macro krijgt nu pas Android 10-update

Motorola heeft nog altijd een niet al te beste naam met haar updatebeleid. Dat bewijst de laatste gang van zaken ook nog maar eens, met de Motorola One Macro. Dit toestel wordt vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 10, en nee, het is geen typfout.

Android 10 voor Motorola One Macro

Motorola rolt een ‘nieuwe’ update uit voor de in 2019 uitgebrachte Motorola One Macro. Het woord ‘nieuwe’ staat bewust tussen haakjes, want het heeft niet bepaald veel aandacht gehad bij de fabrikant, zo lijkt het. Niet Android 11, maar slechts de update naar Android 10 wordt nu uitgerold voor de One Macro. De smartphonefabrikant begint met het uitrollen van de update in Brazilië, zoals dat doorgaans het geval is bij het merk.

Aangezien Motorola over het algemeen slechts één Android-update uitrolt naar haar goedkopere toestellen, hoeven we een nieuwere Android-versie niet te verwachten bij de Motorola One Macro. Het is niet duidelijk waarom gebruikers zo lang moesten wachten op de inmiddels niet meer actuele update. Android 12 staat immers voor de deur en zal naar verwachting binnen enkele weken aangekondigd worden door Google. Samen met Android 10 wordt de Motorola One Macro voorzien van beveiligingsupdate december 2020.

De update naar Android 10 voor de Motorola One Macro wordt gefaseerd uitgerold. Het kan hierom even duren totdat deze binnenkomt op jouw toestel. Ben je benieuwd naar alle nieuwe Android 10 functies, bekijk dan dit artikel.