Motorola rolt Android 12 uit voor Edge 20 Lite en Razr 5G

Twee smartphones van Motorola worden bijgewerkt met een nieuwe update. De fabrikant rolt Android 12 uit voor de Motorola Edge 20 Lite en de Motorola Razr 5G.

Android 12 voor Edge 20 Lite en Razr 5G

Android 12 wordt bij Motorola vanaf nu uitgerold naar twee van haar smartphones. De update naar de nieuwere Android-versie wordt vanaf nu uitgerold naar de Motorola Edge 20 Lite en de Motorola Razr 5G. Hiermee is Motorola wat aan de late kant met de update voor deze devices, maar hiermee kun je wel weer gelijk een tijdje door. Motorola combineert bij beide toestellen de update naar Android 12 met een nieuwere beveiligingsupdate. In beide gevallen is dit beveiligingsupdate augustus 2022.

De update naar Android 12 brengt verschillende fijne verbeteringen. Deze zien we terug in de notificaties, de mediaspeler en de privacy-instellingen. De belangrijkste vernieuwing is het aanpassen van de interfacekleuren aan de ingestelde achtergrond. De update wordt uitgerold in ons land, en je krijgt een melding als je de update kunt downloaden.

Motorola Edge 20 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro