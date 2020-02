Motorola rolt februari-patch uit voor Motorola One

De Motorola One krijgt een nieuwe update aangeboden. De smartphone wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van februari 2020. Maar wanneer komt Android 10?

Februari-patch voor ‘One’

Motorola rolt vrijwel maandelijks braaf een nieuwe beveiligingsupdate uit voor haar Android One-toestellen. Hoewel de fabrikant er voor heeft gekozen om tegenwoordig eigenlijk geen Android One-toestel meer uit te brengen, worden dus de huidige smartphones nog wel bijgehouden met updates.

DroidApp-lezer Richard laat ons weten dat zijn Motorola One de beveiligingsupdate van februari heeft mogen ontvangen. Hierdoor is de beveiliging van het toestel verder verbeterd. Echter is het nog steeds niet de update naar Android 10. Het is onbekend wanneer Motorola van plan is om deze update uit te rollen. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte. Eerder werd al wel de Motorola One Vision bijgewerkt met de nieuwe Android-versie.