Nokia 7.2 krijgt eindelijk update naar Android 11 in Nederland

Android 11 is al ruim een jaar oud, maar dat betekent niet dat er niks meer over deze versie van het besturingssysteem te melden is. De update is er nu eindelijk voor de Nokia 7.2.

Android 11 voor Nokia 7.2

De Nokia 7.2 kwam in 2019 op de markt, met Android 9 Pie. In november kwam fabrikant HMD Global met het nieuws dat Android 11 uitgerold zou worden naar de Nokia 7.2, maar in ons land moesten we nog een tijdje wachten op de update. Het bleef lang stil, maar René deelt ons nu het goede nieuws dat Android 11 beschikbaar is voor de Nokia 7.2.

Nieuw is bijvoorbeeld de verbeterde privacy instellingen, vernieuwde meldingen en meer. Alles over wat er nieuw is, lees je in dit artikel.

René laat weten dat de update, welke een grootte heeft van 1,57GB snel werd geïnstalleerd. Hij is geen bugs tegengekomen en zijn er geen verdere vertragingen opgemerkt. Samen met de update is er beveiligingsupdate december, die eerder in januari al verspreid werd voor de Nokia 7.2. De update naar Android 11 zal de laatste versie-update zijn voor het toestel. Wel zullen er nog beveiligingsupdates verschijnen voor de Nokia 7.2.

Wanneer de update beschikbaar is voor je Nokia, ontvang je hier een melding van op je smartphone.