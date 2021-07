Nokia 8.3 krijgt juli-update; grote juni-update voor Galaxy Tab S7-serie

Samsung en Nokia hebben een update uitgerold. In het geval van Samsung gaat het om de Galaxy Tab S7-serie, welke verschillende veranderingen krijgt. Bij de Nokia 8.3 zien we een nieuwe beveiligingsupdate voor het toestel.

Security-patch voor 8.3

De Nokia 8.3 wordt bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Eddy laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate juli 2021. De update is 30,17MB groot en is verder niet voorzien van nog meer aanpassingen. Dat de juli-update uitgerold wordt, is goed nieuws. Het updatebeleid van de van oorsprong Finse fabrikant rammelde nogal namelijk.

Tab S7

Samsung geeft een update vrij voor de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7+. De twee tablets worden bijgewerkt met beveiligingsupdate juni 2021. Dit is de op één na laatste beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven. Patrick stuurt ons de changelog van de update; en daar valt op dat er nog meer verbeterd is. Gebruikers krijgen een gewijzigde lay-out te zien van het opstartscherm te zien. Deze wordt niet meer verticaal getoond, maar horizontaal. Qua vormgeving is er niks anders. Samsung belooft verder dat de algehele stabiliteit van de functies is verbeterd, maar treed daarin niet in detail.

Wanneer de update beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone of tablet.