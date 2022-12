Nokia 8.3 en Motorola Edge 20 bijgewerkt met nieuwe update

We zien een nieuwe update binnenrollen op de Nokia 8.3. Daarnaast is ook Motorola gestart met het verspreiden van een update voor de Motorola Edge 20.

Update voor Nokia en Motorola

We beginnen met de update die verspreid wordt voor de Motorola Edge 20. Richard en M. Robert laten weten dat hun smartphone geüpdatet wordt naar de beveiligingsupdate van december. Nog altijd is Motorola niet gestart met het updaten van Android 13, en is ook onbekend wanneer de eerste devices bijgewerkt worden. Eerder gaf het merk wel al een overzicht vrij met de Motorola-toestellen die sowieso een update naar Android 13 krijgen.

Eddy weet ons te melden dat zijn Nokia 8.3 ook een update heeft mogen ontvangen. De beveiligingsupdate van november komt beschikbaar voor dat toestel. In de changelog staat dat Nokia verder werk heeft gemaakt van de systeemstabiliteit die na de update verbeterd moet zijn. Ook zijn er enkele niet nader genoemde verbeteringen voor de user interface. Het is een flinke update; 561MB.

De updates worden vanaf nu verspreid. Als je de nieuwe versie kunt binnenhalen, ontvang je een notificatie op je smartphone.

