Nokia livestream: dit is wat we kunnen verwachten

HMD Global heeft vandaag een persconferentie gepland staan. Hier zullen we meerdere nieuwe Nokia-smartphones gaan zien, zo is de verwachting. Mogelijk ook de eerste 5G-telefoon van het merk. Je kunt alles volgen via de livestream.

Nokia livestream

Vandaag is het eindelijk zover. Eigenlijk hadden we de persconferentie van Nokia tegoed tijdens het Mobile World Congress, maar vanwege het coronavirus is dat afgezegd. Dit betekent dat we vandaag wel de nieuwe producten krijgen te zien van de fabrikant. HMD Global begint rond het avondeten met een livestream zodat je alles vanaf de bank live kunt volgen.

Wat kunnen we vandaag precies van Nokia verwachten? Er gaan al langere tijd berichten rond over een 5G-smartphone van Nokia. Dit zou de eerste 5G-telefoon zijn van de fabrikant. Dit wordt de Nokia 8.2 5G, al gaan er ook berichten rond over de naam Nokia 8.3 5G. Ook een nieuwe 5-serie zit vermoedelijk in de pijplijn, de naam is nog wat onduidelijk. Je zou de Nokia 5.2 verwachten, maar volgens de geruchten krijgt het toestel de naam Nokia 5.3, om alle namen recht te trekken.

Mogelijk presenteert Nokia ook nog een nieuwe Original-phone. Dit is een populair toestel van vroeger, maar dan in een nieuw jasje. Ook die geruchten waren er al; die spraken over een nieuwe editie van de Nokia 5310 XpressMusic. Ten slotte zouden we ook een nieuwe Nokia 1.3 kunnen verwachten.

Wil je niks missen? Schakel dan om 17:30 uur in op de livestream, welke je direct hieronder kunt volgen. Natuurlijk lees je ook alles op DroidApp over de nieuwe toestellen!