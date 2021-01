Nokia rolt december-patch uit voor Nokia 5.3 en 5.1 Plus

Voor twee toestellen van HMD Global is de fabrikant begonnen met het uitrollen van een update. De nieuwe update brengt de beveiligingsupdate van december naar de 5.3 en 5.1 Plus.

Beveiligingsupdate voor Nokia 5.3

Ben je in het bezit van een Nokia 5.3 of een Nokia 5.1 Plus, dan kun je vanaf nu een nieuwe update verwachten voor je smartphone. HMD Global is gestart met het verspreiden van een nieuwe update, die verbeteringen brengt voor de beveiliging van je smartphone. Richard laat aan ons weten dat de update beschikbaar is voor de Nokia 5.3. Daarnaast komt deze update ook beschikbaar voor de in de zomer van 2018 uitgebrachte Nokia 5.1 Plus.

Gezien de grootte van de update (slechts 1,72MB) hoef je verder geen nieuwe functies te verwachten op het toestel. Enkel beveiligingsupdate december 2020 wordt met de update meegeleverd. Het is nu voor de Nokia 5.3 wachten op de update naar Android 11. Deze update wordt nog dit kwartaal verwacht, zo wees het updateschema eerder uit.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 179,00 euro