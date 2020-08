OnePlus begint uitrol augustus-update voor 8 en 8 Pro

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de OnePlus 8-serie. Zowel de 8 als de 8 Pro krijgen de augustus-update aangereikt, samen met wat verbeteringen.

Augustus-update 8-serie

De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro krijgen vanaf nu een nieuwe software-update die verschillende verbeteringen brengt. Voor de OnePlus 8 is dit de OxygenOS 10.5.10 update, voor de 8 Pro is het OxygenOS 10.5.12. De changelog van beide toestellen is met deze update gelijk.

De changelog laat zien dat in ieder geval beveiligingsupdate augustus 2020 meegeleverd wordt. Verder kent de update een aantal verbeteringen. Het is goed te zien dat OnePlus nu na een maand alweer een nieuwe update uitrolt. We hopen dat de fabrikant iedere maand een update verspreidt voor het toestel, maar officieel is het bi-monthly.

System Fixed the overlapping character display issue with Ambient display Fixed known issues and improved system stability Updated Android Security Patch to 2020.08

Camera Optimized shooting effect with front camera



OnePlus rolt de update gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren voordat je een melding krijgt dat de update beschikbaar is voor je OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro.

