OnePlus 8 en 8 Pro: nieuwe juli-update brengt nieuwe klokstijlen en meer

De mensen bij OnePlus hebben het druk deze week. Na de aankondiging van de OnePlus Nord, is het nu tijd voor de 8-serie. Er wordt namelijk een nieuwe update uitgerold voor de OnePlus 8 en 8 Pro.

OnePlus 8-serie krijgt juli-patch

Er was veel nieuws over de OnePlus Nord, waarover we van de week een mooie preview hebben gepubliceerd. Voor degenen die in het bezit zijn van een OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro is er goed nieuws te melden. De fabrikant heeft een nieuwe update vrijgegeven voor de twee smartphones. Het gaat om OxygenOS 10.5.9 voor de 8 en OxygenOS 10.5.11 voor de OnePlus 8 Pro.

Allereerst is er ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe OnePlus Buds, die van de week zijn aangekondigd. Verder heeft OnePlus nieuwe klokstijlen toegevoegd voor Ambient Display. Ook zijn er optimalisaties doorgevoerd voor de draadloze lader voor de 8 Pro, het spelen van games en ARCore.

Tevens is beveiligingsupdate juli 2020 meegeleverd. Dat is opvallend, omdat bij de vorige update de juni-update werd meegeleverd. Zou OnePlus nu maandelijks een beveiligingsupdate willen uitrollen? Niets is zeker, maar we gaan het in de gaten houden.

Klokstijlen op de OnePlus Nord

Changelog

De changelog van de update hebben we hieronder neergezet;

System Newly adapted OnePlus Buds, easier to take advantage of wireless connection Provided a variety of clock styles for you. You can customize on your own. (Go to Settings>Customization>Clock style) Optimize the touch experience in game mode to enhance the user experience Fixed the issue that the wireless charger base re-started automatically Fixed the ARCore failure Updated Android Security Patch to 2020.07 Updated GMS package to 2020.05 Improved system stability

Network Improved the performance and stability of Wi-Fi transfers Improved connection stability of mobile network to improve user experience



Het kan even duren voordat je de nieuwe update binnen ziet rollen op de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. De update wordt namelijk gefaseerd uitgerold en het kan enkele dagen duren voor deze bij iedereen beschikbaar is.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 847,00 euro