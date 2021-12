OnePlus Nord wordt bijgewerkt met OxygenOS 11.1.7.7 met nieuwe patch

De OnePlus Nord was de eerste smartphone uit de Nord-serie. Inmiddels is de serie aardig uitgebreid, en voor de OnePlus Nord is er nu een update.

OxygenOS 11.1.7.7 voor Nord

OnePlus heeft een nieuwe update klaargezet voor de OnePlus Nord. Het is de OxygenOS 11.1.7.7 update voor het toestel. De laatste update voor de OnePlus Nord verscheen ongeveer twee maanden geleden, eind oktober. Met de update van nu zijn enkele zaken aangepakt en ook is er een nieuwe security-patch. We vinden namelijk beveiligingsupdate november 2021 terug.

De changelog van deze OxygenOS 11.1.7.7 update hebben we hieronder voor je neergezet. Zo zien we dat enkele problemen met het bellen zijn aangepakt. Ook de systeemstabiliteit en enkele bugs zijn aangepakt.

System Fixed the low probability call forwarding failure issue Improved system stability and fixed general bugs Updated Android Security Patch to 2021.11



Updates worden bij OnePlus gefaseerd uitgerold. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedere OnePlus Nord bezitter de update binnen ziet komen.