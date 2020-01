Oppo rolt een nieuwe security-patch update uit voor de Oppo Reno2. Nadat eerder al de december-update voor het toestel werd verspreid is het nu tijd voor de nieuwste update; de patch van januari. Daarbij is deze update er ook voor de Galaxy Fold.

Januari-patch voor Reno2

De Oppo Reno2 krijgt vanaf nu de beveiligingsupdate januari 2020 aangeboden in Europa. Ditzelfde geldt voor de Samsung Galaxy Fold, de eerste vouwbare smartphone van Samsung. Dit toestel is sinds vorige week verkrijgbaar in Nederland.

Het updatebeleid van Oppo is niet zo goed als bij verschillende andere fabrikanten, maar de fabrikant lijkt nu er meer serieuzer werk van te maken. Eerder al kreeg de Oppo Reno2 de beveiligingsupdate van december 2019. Over een tijdje verwachten we voor de Reno2-serie ook de ColorOS 7 update.

Zover is het nu nog niet, het is eerst tijd voor de patch van januari. Het is een vrij grote update, met een grootte van rond de 535MB. Zover bekend worden er geen andere veranderingen doorgevoerd, al belooft Oppo wel verbeteringen in de stabiliteit van het toestel. Een kleine toevoeging voor de camera-app is er wel; het is vanaf nu mogelijk om de positie van het watermerk aan te passen, mocht je deze optie ingeschakeld hebben.

De update wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren voordat iedereen deze update krijgt. Wanneer deze beschikbaar is op je Oppo Reno2, krijg je hier een notificatie van.

