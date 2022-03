Poco X3 Pro krijgt MIUI 13 update; Galaxy Tab A8 met maart-patch

Tijd voor nieuwe updates. Samsung en Poco rollen een nieuwe update uit. Een update is beschikbaar voor de Poco X3 Pro en de Samsung Galaxy Tab A8.

Poco X3 Pro: MIUI 13

In de afgelopen tijd zijn door Poco en Xiaomi meerdere toestellen geüpdatet met de update naar MIUI 13. Deze update wordt nu ook uitgerold naar de Poco X3 Pro, zo laat DroidApp-lezer Oscar ons weten. Hierbij zijn er nieuwe widgets, achtergronden en verbeterde functies. Je kunt bijvoorbeeld apps direct openen vanuit de zijbalk als zwevend venster. Poco levert ook beveiligingsupdate februari 2022 mee. De update heeft een grootte van 3,1GB.

Samsung Galaxy Tab A8

Voor de Samsung Galaxy Tab A8 wordt eveneens een update uitgerold. We worden getipt over beveiligingsupdate maart 2022, die vanaf nu uitgerold wordt in Nederland en België. Zover bekend worden er verder geen andere veranderingen doorgevoerd met deze update.