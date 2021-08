Poco X3 Pro en Nokia 7.2 worden bijgewerkt met augustus-update

Het is een week waarin veel updates uitgerold worden. Aan dit rijtje worden nog een aantal toestellen toegevoegd. De Poco X3 Pro en Nokia 7.2 ontvangen vanaf nu een nieuwe security-patch.

Augustus-update voor Poco X3 Pro

De Poco X3 Pro wordt geüpdatet met een nieuwe update. Oscar laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone de beveiligingsupdate van augustus 2021 heeft mogen ontvangen. De update, met versie MIUI 12.5.2.0 is vrij flink qua omvang; 776MB groot. Ondanks dat meldt de changelog alleen dat de patch van augustus is doorgevoerd. Waarschijnlijk heeft Poco nog verschillende andere optimalisaties en verbeteringen doorgevoerd bij de Poco X3 Pro.

Nokia heeft voor een aantal toestellen in de afgelopen dagen al de augustus-update vrijgegeven; nu komt die er ook aan voor de Nokia 7.2. De Nokia krijgt de update vanaf nu aangeboden en heeft een grootte van ongeveer 8,2MB. Het is in dit geval dus enkel de nieuwe beveiligingsupdate die met de update wordt geleverd.

Wanneer de update beschikbaar is voor je toestel, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Poco X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 225,00 euro