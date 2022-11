Qualcomm presenteert Snapdragon 782G processor voor hogere mid-end segment

In het middensegment gaan we binnenkort toestellen zien met een Snapdragon 782G chipset. Deze processor is nu officieel aangekondigd door Qualcomm. Het is een opvolger van de 778G+ die eerder werd gepresenteerd.

Snapdragon 782G aangekondigd

Qualcomm heeft een nieuwe processor aangekondigd, welke we binnen afzienbare tijd terug gaan zien in de smartphones. Het is de Snapdragon 782G, waarmee de chipfabrikant een opvolger heeft voor de Snapdragon 778G+. Die processor werd vorig jaar oktober aangekondigd.

De nieuwe Snapdragon 782G+ zullen we gaan zien in het wat hogere middensegment. De chipset levert ondersteuning voor 5G, WiFi 6 en Bluetooth 5.2. Daarnaast kan de processor overweg met een camera van maximaal 200 megapixel en is er Quick Charge 4+. In vergelijking met zijn voorganger moet het nieuwe model een 5 procent snellere CPU hebben en een 10 procent snellere GPU. De kloksnelheid van de Snapdragon 782G komt uit op eenmaal 2.7 GHz, driemaal 2.2 GHz en viermaal 1.9 GHz.

In de komende tijd zullen we de eerste smartphones gaan zien met een Snapdragon 782+ chipset.