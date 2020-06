Samenwerking tussen McLaren en OnePlus is voorbij

OnePlus en McLaren hebben voor enige tijd samengewerkt aan eigen toestellen. In totaal verschenen er drie toestellen die OnePlus samen met het automerk heeft gerealiseerd.

In 2018 begonnen McLaren Racing en OnePlus aan een samenwerking. Verschillende smartphones verschenen in een extra sportief jasje met een blitse uitstraling. Zo zagen we de OnePlus 6T McLaren en de OnePlus 7T Pro McLaren. Naast een flitsend design behoorde ook extra rekenkracht tot de eigenschappen van dergelijke toestellen.

Het meest opvallend was de OnePlus Concept One, een smartphone die eveneens samen met McLaren was opgetuigd. Dit toestel had verdwijnende camera-lenzen en de bekende papaja-oranje kleur van de lederen achterkant.

Tegenover AndroidPolice heeft McLaren nu bevestigd dat de samenwerking tussen OnePlus en McLaren voorbij is. Dit leek er eerder al op, omdat de merknaam van de partnerspagina was verdwenen. In een reactie wordt het volgende gezegd;

“Our partnership with OnePlus, which came to its scheduled conclusion recently, has been a highly successful collaboration between two iconic and innovative brands. Since the start of this partnership in 2018, OnePlus has been a supportive, valued partner and we wish them well and hope to see them in the future.”