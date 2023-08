Samsung rolt augustus-update uit voor Galaxy S20-serie

Een nieuwe lichting toestellen wordt bijgewerkt met de security-patch van augustus. Deze keer is het de beurt aan de modellen uit de Galaxy S20-serie.

Galaxy S20-serie: update van augustus

Een nieuwe update staat klaar voor de drie toestellen uit de Galaxy S20-serie. Samsung is namelijk gestart met het verspreiden van de beveiligingsupdate van augustus voor de drie devices. Eerder werd de update al voor verschillende andere modellen uitgerold, waaronder ook voor de Galaxy S20 FE.

Theo laat ons weten dat hij de update kan downloaden op zijn toestel. Vanaf nu is de security-patch beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. Als we de changelog bekijken zien we verder geen nieuwe functies of veranderingen. Enkel het nieuwe veiligheidsniveau wordt toegevoegd aan de update. De update heeft een grootte van circa 202MB. Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook nog eigen patches toegevoegd.

Als je de update binnen kunt halen op je smartphone, krijg je hier een melding van op je toestel. Via het menu met instellingen kun je ook handmatig controleren op software-updates.

