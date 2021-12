Samsung rolt december-update uit voor Galaxy S10-serie

Samsung heeft eerder voor een modelreeks al de update naar de nieuwe december-patch verspreid, nu is het de beurt aan de toestellen uit de Galaxy S10-serie. De update wordt nu uitgerold in Nederland en België.

Update voor Galaxy S10

Samsung doet uitstekende zaken als we kijken naar het updaten van haar toestellen. Vele fabrikanten kunnen hier echt nog wat van leren. De nieuwste update die nu verspreid wordt in Nederland en België is er een voor de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e.

Alle drie deze modellen worden bijgewerkt naar de nieuwste patch die beschikbaar is voor Android. Het is beveiligingsupdate december 2021, welke eerder deze week officieel vrijgegeven werd door Google. De update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem. Daar heeft Samsung ook nog patches aan toegevoegd, als update voor hun eigen toestellen.

Zoals gezegd is de update vanaf nu beschikbaar voor de S10-serie, zo meldt Frank aan ons. Als deze gedoe load kan worden, krijg je hier een melding van op je toestel.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 575,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 674,00 euro