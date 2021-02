Samsung geeft details over eigen beveiligingsupdate van februari: 11 patches

Google gaf begin deze week de beveiligingsupdate van februari vrij. Samsung heeft hier bovenop nog een eigen patch aan toegevoegd. De details hierover worden door Samsung nu bekend gemaakt.

9 patches van Samsung

De beveiligingsupdate van februari 2021 pakt in totaal 44 zwakke plekken in het besturingssysteem aan. Het gaat hierbij om patches in verschillende componenten van Android. Verschillende fabrikanten kunnen nu met deze update aan de slag en zijn daar al druk mee bezig. Voor de Galaxy S20-serie van Samsung is zelfs de update eind januari al uitgerold. Details over de inhoud van deze update ontbraken toen nog. Nu is die informatie er wel.

Samsung heeft bovenop de patch van Google zelf ook nog zwakke plekken gedicht. In totaal gaat het om 11 patches die er zijn toegevoegd. Als we kijken naar de lijst met informatie over deze patches, dan wordt duidelijk dat er onder andere een lek in het toetsenbord is gedicht. Een ander lek was gevonden in de Veilige Map waarbij de beveiliging van het vergrendelscherm omzeild kon worden. Verder is er een lek in de wallpaper service, en de mail-app. Ook in verschillende andere onderdelen van componenten in Samsung-apparaten zijn kwetsbaarheden gevonden. Die worden met beveiligingsupdate februari 2021 opgelost.

Krijg je een update binnen op je eigen toestel, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje samen met een screenshot.

