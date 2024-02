Samsung rolt februari-update voor Galaxy S20 FE en S21 FE

Samsung heeft een nieuwe beveiligingsupdate klaargezet voor de Samsung Galaxy FE-toestellen. Het is het geval voor de Galaxy S20 FE en de Galaxy S21 FE. Voor deze smartphones wordt de februari-patch uitgerold.

Februari-update voor S20 FE en S21 FE

Twee smartphones van Samsung krijgen een nieuwe update aangeboden: beveiligingsupdate februari 2024. Marianne meldt de update voor de Samsung Galaxy S20 FE. Daarbij is de nieuwe security-patch ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy S21 FE. De twee modellen in de FE-reeks worden allebei bijgewerkt met zowel de patches van Google, als de Samsung patches. Dit betekent dat alle kwetsbaarheden die tot nu toe zijn gevonden in Android, aangepakt worden met de update.

In de changelog zien we dat Samsung ook nog werk heeft gemaakt van andere verbeteringen. Zo wordt beloofd dat er stabiliteitsverbeteringen en bugfixes worden doorgevoerd. Voor de S20 FE heeft de update een grootte van 273MB. Deze update wordt vanaf nu aangeboden. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Via het menu met instellingen kun je ook handmatig controleren of je de update al kunt binnenhalen op je FE-toestel.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 406,00 euro