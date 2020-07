Samsung Galaxy A21s krijgt eerste update, ook update voor S10 Lite

Samsung heeft voor twee van haar toestellen een nieuwe update klaargezet. Dit geldt voor zowel de Samsung Galaxy A21s als voor de Galaxy S10 Lite.

Update voor Galaxy A21s

Gebruikers van de Samsung Galaxy A21s maken melding van een nieuwe update voor hun smartphone. Het is de eerste update voor de A21s die onlangs in Nederland uitgebracht werd. De nieuwste update heeft een grootte van 109MB en wordt vanaf nu aangeboden.

Er wordt opvallend genoeg nog geen nieuwe beveiligingsupdate doorgevoerd, deze blijft staan op mei 2020. Wel staan er andere verbeteringen klaar. Het gaat om verbeteringen in de belkwaliteit welke is verbeterd via een Bluetooth-headset en via de Luidspreker-stand. Daarnaast zijn de camera-prestaties verbeterd, al wordt niet in detail getreden hierover.

Galaxy S10 Lite ook aan de beurt

Voor de Samsung Galaxy S10 Lite staat er ook een update klaar. Dit toestel wordt in navolging van de Galaxy S10-serie voorzien van beveiligingsupdate juli 2020. Deze pakt enkele patches aan vanuit Google, maar ook de eigen Samsung-patches van de maand juli.

Zodra de update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

