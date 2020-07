Samsung voegt 14 patches toe aan de beveiligingsupdate van juli

Deze week werd door Google de beveiligingsupdate van juli vrijgegeven. Fabrikanten kunnen hier dan mee aan de slag, maar Samsung was daarmee al drukdoende. Bovenop de patches van Google lost Samsung zelf ook nog 14 zwakke plekken op.

Samsung patches voor juli-update

De juli-update is voor verschillende Samsung-toestellen al beschikbaar om te downloaden. Begin deze week werd door Google de security-patch officieel vrijgegeven. De beveiligingsupdate van juli 2020 pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in Android. Nu is bekend geworden dat Samsung hier ook nog verschillende verbeteringen aan heeft toegevoegd.

In totaal gaat het om 14 patches die Samsung toevoegt aan deze update. Samsung geeft aan dat het onder andere twee zwakke plekken in de beveiliging van de camera heeft aangepakt. Eén daarvan is specifiek bedoeld voor toestellen voorzien van Android 8.0 Oreo. Ook andere verbeteringen zijn doorgevoerd, welke te maken hebben met een kwetsbaarheid in het wachtwoord, Knox en in Bluetooth Low Energy (BLE) devices. De patch pakt ook de bug aan die optrad bij het instellen van een hoge resolutie achtergrond. Sommige telefoons sloten zichzelf automatisch af. Dat moet met de juli-patch opgelost zijn.

Heb jij de nieuwe patch binnengekregen op je toestel, laat het ons dan zeker weten, samen met een screenshot!

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1019,00 euro