Samsung Galaxy A33 en Nokia X20 krijgen beveiligingsupdate maart

In de eerste week van april worden verschillende smartphones al direct bijgewerkt met een recentere security-patch. Het is de beurt aan de Samsung Galaxy A33 en de Nokia X20 die geüpdatet worden met een nieuwe update.

Maart-update voor A33 en X20

We beginnen met een nieuwe update die uitgerold wordt voor de Samsung Galaxy A33. Sander laat aan DroidApp weten dat zijn toestel de beveiligingsupdate van maart heeft mogen ontvangen. Hierin zitten niet alleen de tientallen patches van Google zelf, maar worden ook de patches van Samsung zelf toegevoegd. De update voor de Samsung heeft een grootte en is circa 232MB groot. Als we kijken naar de changelog zien we verder geen nieuwe functies of groter veranderingen. De telefoon werd eerder al geüpdatet naar One UI 5.1.

Nokia X20

Een ander toestel dat bijgewerkt wordt met een update is de Nokia X20. Marcel meldt ons de update voor het toestel. Ook hier zien we de beveiligingsupdate van maart terug, maar lijkt er verder geen verandering doorgevoerd te zijn met de update. Dat betekent geen nieuwe functies of grote veranderingen. De Nokia X20 werd twee jaar geleden aangekondigd en ontvangt nog steeds zijn updates. Iedere maand staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar voor het toestel. In december werd de Nokia X20 bijgewerkt naar Android 13. Deze update is met een grootte van 36MB een stuk kleiner.

Wanneer je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hiervan een seintje via een notificatie. Via het menu met de instellingen van de software kun je ook handmatig controleren op updates.

