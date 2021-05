Samsung Galaxy A41 krijgt update naar Android 11

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A41. Deze smartphone wordt vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 11. Ook wordt er een nieuwe beveiligingsupdate meegeleverd.

Galaxy A41 met Android 11

Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A41. De smartphone krijgt de update vanaf nu in Nederland en België en heeft een grootte van ruim 2,2GB. Daarbij wordt ook de nieuwe One UI 3.1 interface meegeleverd en zien we beveiligingsupdate april terug op de smartphone, zo horen we van Arjaan.

Het belangrijkste is natuurlijk Android 11. Dankzij de nieuwe update krijg je de vernieuwde notificaties, verbeterde mediaspeler en meer privacy-opties. Daarbij heeft Samsung met One UI 3.1 enkele wijzigingen doorgevoerd in de interface, net als aan de camera-app. Je kunt de update vanaf nu downloaden op de Galaxy A41.