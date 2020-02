Samsung Galaxy A51 krijgt eerste update, januari-patch voor Moto G6 Plus

Het bleef even stil rondom updates voor eerder uitgebrachte Motorola-toestellen, maar nu is er nieuws te melden. Voor de Moto G6 Plus staat een nieuwe update klaar. Ook is er een eerste update voor de Samsung Galaxy A51.

Galaxy A51 krijgt update

De allereerste update voor de Samsung Galaxy A51 is een feit. Samsung is onder andere in Nederland begonnen met het verspreiden van een nieuwe software-update voor de smartphone. Opvallend is in ieder geval dat de patch op december blijft staan, al stond hij voor de update op november. In tegenstelling tot zijn voorganger, de Galaxy A50, wordt de A51 niet maandelijks bijgewerkt met een nieuwe security-patch, maar eenmaal per kwartaal.

De update die nu beschikbaar is voor de Samsung Galaxy A51 brengt wel andere verbeteringen. Deze hebben met name betrekking op de camera van het toestel. Volgens de changelog van de update is de stabiliteit van de camera verbeterd. Wat deze verbeteringen precies inhouden, wordt niet direct verteld. Maar dit zul je ongetwijfeld in de praktijk moeten merken.

Moto G6 Plus

Ook is er nieuws voor de twee jaar geleden uitgebrachte Moto G6 Plus. De smartphone van Motorola wordt bijgewerkt met een nieuwere beveiligingsupdate. Het is beveiligingsupdate januari 2020, welke begin vorige maand vrij werd gegeven door Google. Hierdoor is het toestel weer voorzien van een betere beveiliging. Zover bekend worden geen andere veranderingen doorgevoerd voor de smartphone.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 350,00 euro