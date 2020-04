Samsung Galaxy A80 in de aanbieding bij Aldi: dit moet je erover weten

In de Aldi folder van deze week vind je een aanbieding van de Samsung Galaxy A80. De smartphone is extra voordelig, maar is de aanbieding wel zo interessant? DroidApp zet de aandachtspunten van deze actie op een rij.

Samsung Galaxy A80 bij Aldi

Met regelmaat verschijnt er een smartphone in de folder van supermarktketen Aldi. Deze week is dat de Samsung Galaxy A80. Deze smartphone werd vorig jaar uitgebracht en kent een bijzondere eigenschap; de flip-camera. Dit betekent dat aan de bovenkant van het toestel een camera uitgeschoven wordt, die zowel dient als camera achterop als voorop. Hierdoor maak je je selfies in nog hogere kwaliteit.

Verder heeft de Samsung Galaxy A80 een 6,7 inch Full-HD+ Super AMOLED-beeldscherm. De smartphone wordt geleverd met een Snapdragon 730 octa-core processor, een flinke 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Op moment van schrijven draait de smartphone op Android 9 Pie, en wordt als het goed is volgende maand de update naar Android 10 uitgerold.

Het maken van foto’s maak je met de triple-camera die dus uitschuifbaar is. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoeklens en een dieptesensor. De accu heeft een capaciteit van 3700 mAh en de vingerafdrukscanner zit in het scherm geïntegreerd.

Aldi aanbieding

De aanbieding bij Aldi met de Samsung Galaxy A80 is vanaf de komende week bij de supermarkt te vinden. Je betaalt voor het toestel 379 euro en krijgt daarbij een Aldi Talk prepaid-startpakket met tien euro beltegoed. Dit is een prima aanbieding, al is prepaid al heel snel veel duurder dan een goedkoop sim-only abonnement (zie sim-only aanbiedingen april). Gelukkig kun je gewoon je eigen simkaart in het toestel stoppen.

De prijs van de smartphone is lager dan waar je hem voor op internet kunt scoren. Zo kost hij bij Belsimpel 399 euro. Al is het wel zo dat je voor hetzelfde geld ook de Samsung Galaxy A71 hebt met nog betere specificaties. Zie ook het artikel; de beste smartphones tot 300 euro.