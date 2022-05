Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra krijgen mei-update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra. De twee modellen worden voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate. De inhoud van de update zetten we op een rijtje.

Galaxy Note 20: mei-update

In ons Android Update Bulletin van week 19, die van de afgelopen week, zag je al een flinke waslijst aan toestellen die in de afgelopen week door Samsung zijn bijgewerkt. Hierbij zaten veel toestellen die geüpdatet werden met de beveiligingsupdate van mei, de nieuwste beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is. Met deze update worden tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aangepakt. Daarbij heeft Samsung ook nog eigen patches toegevoegd voor de verbetering van de beveiliging van eigen onderdelen, zoals in de weer-widget.

Samsung heeft beveiligingsupdate mei 2022 nu klaargezet voor de Samsung Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra, zo laat Alexander aan DroidApp weten. Als we kijken naar de changelog, dan zien we verder geen veranderingen of nieuwe functies. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.