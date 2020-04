April-patch staat klaar voor Galaxy Note 9; met verbeteringen

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy Note 9. De smartphone krijgt de beveiligingsupdate van april, samen met een aantal verbeteringen.

Galaxy Note 9: april-update

Er wordt in Nederland een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy Note 9, zo laat Macel ons weten. De smartphone krijgt beveiligingsupdate april 2020. Daarbij krijgt de telefoon nog een aantal verbeteringen. Bovenop de patch van Google zijn ook patches van Samsung zelf toegevoegd.

Vanaf nu kun je gebruik maken van verbeteringen in de camera. Wat dit precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Gebruikers zien nog niet echt grote wijzigingen. Een andere nieuwe functie is dat je via het notificatiescherm de aan-uit knop kunt vinden.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Als hij beschikbaar is voor je Galaxy Note 9, dan krijg je een notificatie hiervan.