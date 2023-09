Samsung Galaxy S20-serie, Galaxy A54 en S21 FE krijgen update van september

Nieuwe updates worden uitgerold door Samsung voor verschillende apparaten. De fabrikant voorziet de Galaxy S20-serie, de Galaxy S21 FE en de Galaxy A54 van een nieuwe update. De details zetten we op een rijtje.

Updates bij Samsung

Samsung rolt in ons land voor verschillende toestellen een nieuwe update uit. Waar de modellen uit de Galaxy S20-serie vorige week al bijgewerkt werden met een tussentijdse update, is het nu tijd voor een grotere update. Theo laat ons weten dat de Samsung Galaxy S20, de S20+ en de S20 Ultra vanaf nu de update van september krijgen. Met beveiligingsupdate september worden enkele tientallen verbeteringen in de beveiliging van Android doorgevoerd. Daarbij zien we ook de patches van Samsung zelf.

De september-update wordt ook uitgerold vanaf nu voor de Samsung Galaxy S21 FE. Het toestel krijgt daarbij verder geen nieuwe functies of grote veranderingen mee, enkel de patches vanuit Google en Samsung. Jan laat weten dat het wel een vrij grote update is, met een omvang van circa 249MB. Een vergelijkbare update wordt ook uitgerold voor de Samsung Galaxy A54. Hierbij wordt het toestel eveneens zien van de september-update, zonder verdere nieuwe functies of veranderingen.

Als je de update kunt downloaden voor op je toestel, krijg je hier een notificatie van. Eventueel kun je via het menu met instellingen ook handmatig controleren op updates.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 389,00 euro

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 469,00 euro

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 591,00 euro