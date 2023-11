Samsung voorziet Galaxy S20 FE van november-patch

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S20 FE. De smartphone krijgt de nieuwste security-patch aangereikt. Eerder werd de update al verspreid voor verschillende andere modellen van de fabrikant.

Update voor Galaxy S20 FE

Verschillende smartphones zijn al bijgewerkt met de update van november. Nu is het de beurt aan het volgende model. Jarno laat ons weten dat de Samsung Galaxy S20 FE beveiligingsupdate november binnenkrijgt. Dit is de meest recent uitgegeven security-patch vanuit Google. Niet alleen worden patches vanuit Google verdeeld, Samsung zelf brengt ook nog enkele patches naar het toestel.

Ondanks dat de update enkel een nieuwe beveiligingspatch brengt, heeft de update wel een flinke omvang. Deze komt uit op een grootte van 260MB. Ondanks dat zien we verder geen nieuwe functies of grote veranderingen. Wel is het goed mogelijk dat Samsung achter de schermen nog wat bugfixes en dergelijke uitrolt. De update voor de Galaxy S20 FE is vanaf nu beschikbaar voor de telefoon.