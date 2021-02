Samsung Galaxy S20-serie krijgt One UI 3.1 update

Samsung heeft in Nederland en België een nieuwe update klaargezet voor de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. De drie smartphones ontvangen de One UI 3.1 update.

One UI 3.1 voor Galaxy S20

Schreven we van de week al dat Samsung voor de Galaxy S20 FE de update naar One UI 3.1 heeft hervat. Nu is er goed nieuws voor de Galaxy S20-bezitters. Samsung heeft voor de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra ook de update naar One UI 3.1 klaargezet.

De update brengt veel nieuwe functies dankzij One UI 3.1. Zo is de camera uitgebreid met een mogelijkheid om geen enkel moment meer te hoeven missen, is er touch-autofocus voor de beste belichting en zijn er nog veel meer functies. Alle nieuwe opties hebben we op een rij gezet in het artikel met nieuwe functies in One UI 3.1.

De update is zowel voor de unbranded als de T-Mobile en Vodafone-versie beschikbaar. Je krijgt een notificatie als je deze kunt downloaden en installeren. Eventueel kun je handmatig controleren via instellingen > software-update > downloaden en installeren.

