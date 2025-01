Samsung Galaxy S25 cases verschijnen op het internet

Toekomstige bezitters van de Samsung Galaxy S25-serie hoeven niet bang te zijn dat ze geen hoesje kunnen vinden. Op het internet zijn verschillende cases opgedoken die Samsung uit zal brengen voor haar nieuwe high-end serie.

Galaxy S25 cases opgedoken

Samsung brengt ieder jaar niet alleen nieuwe toestellen uit; het brengt voor de nieuwe modellen ook hoesjes op de markt. Dat zal met de aanstaande komst van de Samsung Galaxy S25-serie niet anders zijn. De fabrikant komt nu opnieuw in het nieuws met de Galaxy S25-serie. Waar we eerder vooral zaken rondom de telefoon zelf te zien kregen, is het nu tijd voor de hoesjes voor de telefoon. Eerder zagen we de telefoons al in verschillende kleuren en van alle kanten.

De cases voor de modellen uit de S25-reeks zijn gepubliceerd door een retailer in Thailand. Samsung zou in ieder geval een siliconenhoesje, veganistisch leren hoesje en een zogenaamde ‘Standing Grip Case’ willen uitbrengen. Deze zagen we eerder al bij de Galaxy Z Fold 6 en de S24.

Verder zien we een rode kleur en een doorzichtige zijkant voor de Grip-case. Het is goed mogelijk dat we hier niet alle nieuwe hoesjes voor de Samsung Galaxy S25-serie terugzien. We verwachten namelijk ook nog een Qi2-case, welke voorzien is van een magneetbehuizing waarmee draadloos laden mogelijk wordt. Op 22 januari komen we alle details te weten, dan is de aankondiging van Samsung.