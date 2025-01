Uitgelekt in volle glorie: Samsung Galaxy S25-serie in alle kleuren

Een nieuwe dag, dat betekent ook een nieuw gerucht van de Samsung Galaxy S25-serie. Vandaag zijn foto’s uitgelekt met daarin de kleuren van alle drie de modellen. Nog een kleine week, dan wordt de Galaxy S25-reeks aangekondigd, tijdens een nieuwe editie van Galaxy Unpacked.

Foto’s van Galaxy S25 in alle kleuren

Samsung staat klaar om de Galaxy S25-serie te lanceren, en een van de meest besproken aspecten is de keuze aan kleuren. Met slechts een week te gaan tot het officiële evenement, biedt een recente leak van de bekende insider Evan Blass een bijna compleet beeld van de beschikbare kleuropties. Dit omvat zowel de standaard Galaxy S25 en S25+ als de Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25

De Galaxy S25 en S25+ zullen identieke kleurenopties hebben, wat consistent is met eerdere modellen. Voor de Galaxy S25 Ultra heeft Samsung gekozen voor een andere aanpak, met een selectie die meer gericht lijkt te zijn op neutrale tinten.

Galaxy S25+

Het is ook bekend dat Samsung vaak exclusieve kleuropties aanbiedt via hun eigen website, wat betekent dat de huidige lekken mogelijk niet het volledige aanbod tonen. Bij een eerdere onthulling werden alleen de namen van de kleuren gedeeld, maar nu zijn ook bijpassende afbeeldingen beschikbaar.

Galaxy S25 Ultra

De Galaxy S25-serie wordt op 22 januari officieel onthuld. We verwachten op een later moment ook nog een vierde kandidaat in de reeks. We deelden donderdag renders van de Galaxy S25 Slim. Tevens kwamen verschillende AI-aanwijzingen naar buiten.