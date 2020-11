Samsung Galaxy S9 en S9+ ontvangen nieuwe november-patch

Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en S9+ worden verrast met een nieuwe update. Voor de twee toestellen is Samsung begonnen met het verspreiden van de november-update.

November-update voor Galaxy S9

Samsung heeft een nieuwe updatemachine aangeslingerd. Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S9+ krijgen allebei een nieuwe beveiligingsupdate. Mario laat aan DroidApp weten dat hij inmiddels de update heeft mogen ontvangen.

Om precies te zijn gaat het om beveiligingsupdate november 2020. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem. Daar heeft Samsung zelf nog enkele patches bovenop aan toegevoegd. Er worden verder geen nieuwe functies of veranderingen aan de update toegevoegd.

In Nederland is de update inmiddels beschikbaar en heeft een grootte van 110,82MB. Wanneer de update voor jouw Galaxy S9 beschikbaar is, ontvang je hiervan een melding op je toestel.

