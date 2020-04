Samsung Galaxy S9-serie en Nokia 8.1 krijgen beveiligingsupdate van april aangeboden

Samsung heeft voor de toestellen uit de Galaxy S9-serie een nieuwe update klaargezet. Voor de S9 en S9+ staat de nieuwste beveiligingsupdate van april klaar. Ook de Nokia 8.1 krijgt een update.

Galaxy S9 krijgt april-patch

Gebruikers van de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden op hun smartphone. John laat aan DroidApp weten dat zijn toestel bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate april 2020. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Bovenop de patches die vanuit Google zijn doorgevoerd, is de telefoon ook voorzien van patches van Samsung zelf. Deze omvatten een aantal kwetsbaarheden, waaronder een belangrijke verbetering in de vingerafdrukscanner.

Daarbij is er een andere subtiele verandering doorgevoerd; bij het naar beneden vegen van het notificatiescherm, is een virtuele power-button te vinden. Qua opties verschilt deze niet met de fysieke aan/uit-knop, maar kun je dus ook je toestel uitschakelen of opnieuw opstarten door deze knop in te drukken. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy S9 en Galaxy S9+. Als de update op jouw toestel binnengehaald kan worden, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Nokia 8.1

De beveiligingsupdate van april staat ook klaar voor de Nokia 8.1. Frank laat aan DroidApp weten dat hij de update voor zijn smartphone aangeboden heeft gekregen. Zover bekend worden verder geen andere verbeteringen of veranderingen doorgevoerd met deze software-update.

