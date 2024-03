Samsung Galaxy Tab A8 krijgt One UI 6, Nokia G50 met patch

De Nokia G50 en de Samsung Galaxy Tab A8 worden bijgewerkt met een nieuwe update. Zowel de smartphone als de tablet krijgen een nieuwe security-patch, maar dit is bij beide modellen niet de nieuwste die er voor Android beschikbaar is. De tablet wordt nog bijgewerkt met een nieuwe verbetering.

Update voor Tab A8 en G50

Onze trouwe tipgever Jan meldt updates voor twee van zijn toestellen. Zowel de Nokia G50 als de Samsung Galaxy Tab A8 worden door de fabrikanten bijgewerkt met een nieuwe security-patch. In onze DroidApp Updategids hebben we eerder uitgebreid op een rijtje gezet, welke verbeteringen je kunt verwachten met welke update.

Voor de Samsung Galaxy Tab A8 is Samsung gestart met het verspreiden van beveiligingsupdate december 2023. Deze update is vanaf nu beschikbaar en brengt bovenop de patches van Google ook Samsung’s eigen patches. Tevens wordt One UI 6 uitgerold naar de tablet. Hiermee worden verschillende zaken in de interface aangepakt, waarbij je kunt profiteren van verbeterde widgets, een nieuw design voor emoji’s en een vernieuwd startscherm.

De Nokia G50 krijgt ook een update aangeboden. De ruim 97MB grote update wordt door de fabrikant bijgewerkt naar beveiligingsupdate februari 2024.