Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 krijgen november-update

Samsung rolt voor haar twee foldables als eerst de nieuwste update van november uit. De update werd van de week door Google vrijgegeven en is nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4.

Updates voor foldables

Twee vouwbare smartphones van Samsung worden vanaf nu voorzien van een nieuwe security-patch. Het is de beveiligingsupdate van november. Deze update werd begin deze week door Google vrijgegeven en de fabrikant is er direct mee aan de slag gegaan. Waar we normaal deze update vaak als eerst voor de S22-serie zien, is het nu eerst de beurt aan de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Samsung Galaxy Z Flip 4.

De nieuwe update van november brengt verschillende verbeteringen in de beveiliging van de Android-toestellen. Bovenop de patches vanuit Google heeft Samsung zelf ook nog eigen patches toegevoegd. In de changelog wordt verder genoemd dat de algehele stabiliteit van het apparaat is verbeterd, maar treedt daarover verder niet in detail. Samsung geeft de update een grootte mee van 336MB en deze kan vanaf nu gedownload worden voor de twee smartphones.