Samsung rolt juni-update uit voor Galaxy Note 20-serie

De toestellen uit de Samsung Galaxy Note 20-serie krijgen in Nederland en België een nieuwe update aangeboden. De smartphones krijgen de juni-update aangeboden, samen met enkele verbeteringen.

Galaxy Note 20: beveiligingsupdate juni

Samsung heeft in de afgelopen tijd veel toestellen al bijgewerkt met de juni-update. Beveiligingsupdate juni 2023 is nu ook beschikbaar voor de meest recente Note-serie. Alexander laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy Note 20 de nieuwste security-patch heeft mogen ontvangen. Daarnaast is de update ook beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Bovenop de patches van Google heeft Samsung ook haar eigen patches toegevoegd. De 269,21MB grote update brengt volgens de changelog nog meer nieuws. We zien dat Samsung namelijk ook de stabiliteit en betrouwbaarheid van het apparaat heeft verbeterd. Details over wat er precies veranderd is, worden niet gegeven. De update wordt vanaf nu uitgerold in ons land en bij onze zuiderburen.

Wanneer je de update kunt downloaden op je smartphone, krijg je een notificatie hiervan. Je kunt in het overzicht met instellingen ook handmatig controleren op updates.