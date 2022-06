Samsung rolt juni-update voor Galaxy Z Flip 3 en Fold 3

De twee vouwbare smartphones van Samsung worden vanaf nu geüpdatet naar de beveiligingsupdate van juni. Het is de tweede update voor de smartphones deze maand. Eerder verscheen al een andere grote update.

Juni-update voor Flip en Fold 3

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De twee vouwbare smartphones van het bedrijf worden allebei voorzien van beveiligingsupdate juni 2022, samen met de patches vanuit Samsung. Dit is op moment van schrijven de meest recente security-patch die voor Android geïnstalleerd kan worden. Het is hiermee de tweede update die in juni voor de twee devices verspreid wordt.

Waar we eerder deze maand een grote camera-update tegenkwamen voor de twee smartphones, is het nu een kleinere update. De nieuwe update die nu gedownload kan worden, brengt enkel de nieuwe security-patch en verder niets. Het is een update met een grootte van circa 280MB en als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.