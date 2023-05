Samsung rolt mei-update uit voor Galaxy S20, A54, Z Flip 4 en Fold 4

Zes toestellen van Samsung krijgen de allernieuwste update aangeboden. Onder andere de Galaxy A54 en de modellen uit de S20-serie krijgen de security-patch van mei.

Mei-update voor zes Samsung’s

Verschillende smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Eerder deze maand gaf Google beveiligingsupdate mei 2023 vrij. Eerder vandaag schreven we al over de eigen Samsung patches voor deze maand, die aan deze update zijn toegevoegd. In de afgelopen dagen zijn onder andere de modellen uit de Galaxy S23- en S22-serie van deze update voorzien, nu is het de beurt aan nog eens zes toestellen.

Theo laat weten dat de modellen uit de Galaxy S20-serie de update kunnen downloaden. Dit betekent dat je de update kunt installeren voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra. De 200MB grote update brengt verder geen veranderingen of nieuwe functies met zich mee.

De nieuwe patch is er ook voor de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Flip 4. Ook hier geen nieuwe functies of grote veranderingen, dus enkel de nieuwe patch. Nieuws is er wel voor de Samsung Galaxy A54. Die smartphone krijgt namelijk naast de nieuwe patch, ook een nieuwe functie. Het is de Image Clipper functie. Hiermee kun je een object uit een foto kopiƫren en ergens anders plakken, bijvoorbeeld versturen als sticker. De functie kennen we uit andere Samsung-toestellen.

