Samsung Galaxy S20 FE, Z Flip 4, Fold 4, Fold 3, Flip 3 en opnieuw S21-serie krijgen januari-update

Samsung pakt dit weekend groots uit met updates, als we kijken naar de beveiligingsupdates. Zeven toestellen worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Opvallend is dat de fabrikant voor de Galaxy S21-serie een tweede januari-update verspreidt.

Samsung updates van januari

Samsung heeft de sluizen opengezet van het ‘update-meer’. Voor zeven toestellen heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant een nieuwe update beschikbaar gesteld. We beginnen met de Samsung Galaxy S21-serie. Voor deze drie modellen werd eerder al de beveiligingsupdate van januari al vrijgegeven. Echter lijkt Samsung nog wat extra zaken te hebben gevonden die ze aan willen pakken, en dus rolt een tweede januari-update uit voor de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra.

Samsung heeft ook voor andere toestellen de nieuwe update van januari klaargezet. Zo is de Samsung Galaxy S20 FE ook aan de beurt voor het ontvangen van de januari-update, zo horen we van Marianne. Deze update bevat enkele tientallen patches tegen kwetsbaarheden in Android. Daarbovenop heeft Samsung zelf ook eigen patches toegevoegd, waarmee zaken in de hard- en software van Samsung worden aangepakt.

Dezelfde update is er ook voor de Samsung Galaxy Z Flip 4, Z Fold 4 en ook de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 zijn aan de beurt voor het ontvangen van de januari-update. Zover we kunnen zien worden met de updates verder geen andere zaken aangepakt. Verwacht dus ook geen nieuwe functies verder.

