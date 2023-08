Samsung rolt One UI 5.1.1 uit voor Galaxy Z Fold/Flip 4 en 3

De eerder uitgebrachte vouwbare toestellen van Samsung krijgen een update. Voor de modellen uit de Fold- en Flip-serie staat de update naar One UI 5.1.1 klaar. Deze update brengt nieuwe functies en mogelijkheden.

One UI 5.1.1 voor Galaxy Z Flip en Fold 3/4

Vier toestellen van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe update. We zien One UI 5.1.1 binnenkomen op de Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Flip 4. Alle vier de modellen krijgen de update met nieuwe functies en verbeteringen vanaf nu aangereikt, zo horen we onder andere van Fijke.

De update naar One UI 5.1.1 brengt verschillende functies die we kennen van de Galaxy Z Flip 5 en de Galaxy Z Fold 5. Enkele functies hebben we daar eerder van besproken in de Galaxy Z Flip 5 review.

Nieuw voor de Fold-modellen is dat je bijvoorbeeld de taakbalk kunt personaliseren. Hierbij kun je zelf kiezen hoeveel snelkoppelingen er getoond moeten worden. Verder kun je de verbeterde Flexstand gebruiken. Door je telefoon half open te klappen krijg je op het onderste gedeelte van het scherm verschillende opties, zoals mediabediening. Ook kun je de werkbalk aanpassen, waarna je bijvoorbeeld snel screenshots kunt maken.

Samsung geeft je na de update ook nog andere mogelijkheden, zoals verbeteringen voor het multitasken, het herstellen van pop-ups aan de zijkant van het scherm en verbeteringen in Quick Share.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone. De update combineert ook direct beveiligingsupdate augustus.