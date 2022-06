Samsung presenteert robuuste Galaxy XCover 6 Pro

Een nieuwe robuuste smartphone van Samsung is aangekondigd door de Zuid-Koreaanse fabrikant. Als opvolger van ‘de 5’, is er nu de Samsung Galaxy XCover 6 Pro.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung heeft haar nieuwe robuuste smartphone gepresenteerd; de Samsung Galaxy XCover 6 Pro. De smartphone verscheen eerder al in het geruchtencircuit, en nu komen we alle details te weten. Zoals de naam al aangeeft is het dus een robuust toestel; een smartphone met een 6,6 inch 120Hz Full-HD+ LCD-scherm dat ook reageert op handschoenen. Er is een IP68-certificering, net als een MIL-STD-810 certificaat, dat aangeeft dat het écht tegen een stootje kan. De Galaxy XCover 6 Pro krijgt een programmeerbare knop aan de zijkant, net als een 4050 mAh batterij die je zelf kunt verwisselen.

De Samsung Galaxy XCover 6 Pro heeft een Snapdragon 778G chipset aan boord, samen met 6GB RAM en 128GB opslagruimte dat uitbreidbaar is met een geheugenkaart. Er is support voor Samsung DeX en het maken van foto’s kan met de 50MP hoofdcamera of 8MP groothoeklens. De front-camera telt 13 megapixel. De specificaties zijn hiermee niet high-end, maar dat is ook niet de insteek van de Galaxy XCover 6 Pro.

Vanaf half juli is het toestel in geselecteerde markten beschikbaar, waaronder Italië en Duitsland. De prijs komt uit op 629 euro. We hebben nog niets vanuit Samsung Benelux gehoord, dus het is onzeker of het toestel ook naar Nederland en België komt.