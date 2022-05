Samsung rolt Android 12 uit voor Galaxy A71

Voor de Samsung Galaxy A71 worden weliswaar minder updates uitgerold, maar nu is het tijd voor een grote update voor het toestel. De update naar Android 12 staat klaar voor de smartphone.

Galaxy A71: Android 12

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Samsung Galaxy A71. De smartphone die in 2019 verscheen, krijgt de update naar Android 12 aangereikt. Frits laat aan DroidApp weten dat zijn telefoon inmiddels de update heeft mogen ontvangen. De update is vanaf nu beschikbaar in Nederland en België. Waar de telefoon tot nu toe met de patch van januari werd geleverd, wordt dit ook gelijk verbeterd; de beveiligingsupdate van april is bij de update naar Android 12 gevoegd.

Samsung geeft de Galaxy A71 met de update naar de nieuwste Android-versie direct een aantal handige functies mee. Dankzij Android 12 zijn bijvoorbeeld de privacy-opties verbeterd. Het is hiermee mogelijk om een applicatie toegang te geven tot een schatting van je locatie, in plaats van de specifieke locatie. Daarnaast kun je Kleurenpalet gebruiken. Hiermee worden de kleuren van de achtergrond verwerkt in de interface.

In maart werd bekend dat de Samsung Galaxy A71 minder vaak bijgewerkt zal worden met updates.