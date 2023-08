Samsung werkt aan nieuwe Bluetooth-tracker: SmartTag 2

Er komt een nieuwe SmartTag aan van Samsung. Op het internet is nu een foto opgedoken van de Samsung SmartTag 2. De nieuwe gadget kun je bijvoorbeeld aan je sleutelbos hangen, om zo je sleutels terug te vinden.

SmartTag 2 onderweg

Samsung bracht eerder al de SmartTag uit, een accessoire waarmee je gemakkelijk je spullen terug kunt vinden. Je kunt de Samsung SmartTag bijvoorbeeld in je portemonnee doen, of aan je sleutelbos bevestigen, zodat je deze spullen snel weer terug kunt vinden. Bij keuringsinstantie FCC is nu een nieuwe generatie opgedoken; de SmartTag 2.

Wat opvalt bij de nieuwe versie is dat het ontwerp aangepast is. Hij is duidelijk langwerpiger dan het huidige model. Opvallend is ook een veel groter gat voor de sleutelbos. Omdat afmetingen ontbreken, kan het zijn dat het een beetje uit verhouding is en dat hij mogelijk net zo groot is als het huidige model.

De Samsung SmartTag 2 krijgt volgens de details van de keuringsinstantie ondersteuning voor Bluetooth LE (Low Energy) en ultra-wideband. Wanneer Samsung het nieuwe product officieel presenteert is niet bekend. Vorige week was Galaxy Unpacked, toen zagen we al verschillende nieuwe producten van de fabrikant (zoals de Flip en Fold 5, Watch 6 en Tab S9), maar een SmartTag of andere accessoires waren er niet. Er gaan ook al enige tijd berichten rond over een Galaxy Ring.