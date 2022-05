Sony rolt april-update uit voor Xperia 5 II en Xperia 1 II

De tweede generatie van de Sony Xperia 5 en Xperia 1 wordt bijgewerkt met een nieuwe update. De april-update staat klaar voor de Sony Xperia 5 II en Xperia 1 II.

Xperia 1 II en Xperia 5 II bijgewerkt

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de gebruikers van de Sony Xperia 1 II en de Sony Xperia 5 II. Op de dag waarover we schreven over beveiligingsupdate mei 2022, pakt Sony nog even de gelegenheid aan om de vorige update te pushen naar de twee devices. Hardo laat weten dat hij de update, met versie 58.2.A.4.52 binnen heeft gekregen op zijn Xperia 5 II.

De beveiligingsupdate van april pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem. De verwachting is dat Sony hier nog eigen patches aan toegevoegd heeft. Zover bekend worden er verder geen nieuwe functies toegevoegd, en zijn er ook verder geen veranderingen opgemerkt. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

