Weet Ik Veel 2023: zelf meespelen via de app

Dit weekend begint een nieuw seizoen van de tv-quiz ‘Weet Ik Veel’. In de quiz die gaat tussen drie BN’ers en driehonderd studenten uit het HBO of Universitaire onderwijs worden vijftig meerkeuzevragen behandeld. Ook tijdens het Weet Ik Veel 2023 seizoen kun je zelf meespelen via de Weet Ik Veel app.

Weet Ik Veel 2023

Vanavond, zaterdag 7 januari, start een nieuw seizoen van ‘Weet Ik Veel’. Tijdens de televisiequiz kun je je algemene kennis testen en meedoen met de vijftig meerkeuzevragen die gesteld worden in de anderhalfuur durende show. In de eerste uitzending gaat de strijd van de BN’ers tussen Erik de Zwart, Barbara Sloesen en Jeangu Macrooy. De komende zaterdagavonden kun je in het seizoen van 2023 ook weer meedoen aan Weet Ik Veel.

Om mee te doen met Weet Ik Veel, hoef je enkel de applicatie te downloaden uit de Google Play Store (of App Store). Vervolgens voer je wat gegevens in en kan het spel beginnen. Zorg dat je voor het programma begint, de app klaar hebt staan. Vervolgens dient de app gesynchroniseerd te worden met wat er op televisie gebeurt, zodat je de vragen op de juiste tijd krijgt en dit synchroon loopt met de tv. Per vraag krijg je een bepaalde tijd om de vraag te beantwoorden.

Iedere aflevering van de quiz wordt gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. De BN’ers wisselen elke week zich af, net als de studenten in de zaal. De winnaar van de quiz gaat naar huis met een geldbedrag, dat bedoeld is voor een goed doel. Als je meedoet met de Weet Ik Veel app maak je eveneens kans op prijzen.